«Лос-Анджелес» обыграл «Анахайм» благодаря хет-трику Калиева

В предсезонном матче ННХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 6:3.
В составе победителей три шайбы забросил Артур Калиев, также отличились Остин Вагнер, Алекс Тюркотт и Брендан Лемье. Калиев за 13.36 на площадке кроме трёх заброшенных шайб сделал голевую передачу, три раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2». За «Анахайм» голы забили Николя Делорье, Якоб Сильверберг и Рикард Ракелль.
Ранее в рамках предсезонки прошли ещё пять матчей: «Виннипег» – «Калгари» (3:2), «Миннесота» – «Сент-Луис» (4:3, ОТ), «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Нью-Джерси» (6:2), «Коламбус» – «Детройт» (4:2), «Бостон» – «Вашингтон» (3:4, ОТ).
Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» состоится встреча, которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».
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