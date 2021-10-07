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Веренски – о голе Лайне: это один из самых крутых голов, которые я когда-либо видел

Веренски – о голе Лайне: это один из самых крутых голов, которые я когда-либо видел
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски прокомментировал шикарный гол Патрика Лайне во время предсезонного матча с «Детройтом» (4:2).

«Когда я вернулся на скамейку запасных, Джейк Бин сказал, что это, вероятно, один из самых крутых голов, которые он видел. Думаю, это один из самых крутых голов, которые я когда-либо видел», – цитирует Веренски журналист Джефф Свобода в «Твиттере».

Видео можно посмотреть в аккаунте Columbus Blue Jackets в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 7 октября, на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся выставочный матч НХЛ перед стартом регулярного сезона между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Уингз», который завершился победой хозяев со счётом 4:2.

Патрик Лайне прошёл с шайбой через всю площадку, обыграл четверых хоккеистов соперника и забил гол.

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