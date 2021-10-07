Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Поиграет в России и снова поедет в Америку». Кожевников – о возвращении Гусева в СКА

«Поиграет в России и снова поедет в Америку». Кожевников – о возвращении Гусева в СКА
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном возвращении форварда Никиты Гусева в КХЛ.

«Сложно сказать, почему у Гусева пока не получилось заиграть в НХЛ, всё-таки надо найти своего тренера, подходить под стиль команды. Здесь такая вещь: у кого-то получается сразу, у других получается со второго раза. Никита не такой уж возрастной игрок, поэтому поиграет ещё раз в России и снова поедет в Америку уже более окрепшим и возмужавшим. У каждого своё время, свой тренер. Никита Гусев же не единственный, у кого не получается. Например, в ЦСКА вернулся Михаил Григоренко. Возвращаются многие, а через год-два опять попробуют уехать.

Ничего страшного не произошло, Никите просто надоело ждать, если его не ставят. У каждого тренера есть своё видение, поэтому трудно подойти под все требования и стандарты. В СКА он всегда будет выходить в составе, получать стабильную зарплату. Тем более, близится Олимпиада, он знает, какие есть канадцы, как они играют. Гусев — хитрый и талантливый игрок высочайшего уровня, всё-таки олимпийский чемпион. Думаю, здесь у него всё будет получаться, Никита получит хотя бы моральное вдохновение», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Новость по теме
Никита Гусев вылетает в Россию и в скором времени подпишет контракт со СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021