«Поиграет в России и снова поедет в Америку». Кожевников – о возвращении Гусева в СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном возвращении форварда Никиты Гусева в КХЛ.



«Сложно сказать, почему у Гусева пока не получилось заиграть в НХЛ, всё-таки надо найти своего тренера, подходить под стиль команды. Здесь такая вещь: у кого-то получается сразу, у других получается со второго раза. Никита не такой уж возрастной игрок, поэтому поиграет ещё раз в России и снова поедет в Америку уже более окрепшим и возмужавшим. У каждого своё время, свой тренер. Никита Гусев же не единственный, у кого не получается. Например, в ЦСКА вернулся Михаил Григоренко. Возвращаются многие, а через год-два опять попробуют уехать.



Ничего страшного не произошло, Никите просто надоело ждать, если его не ставят. У каждого тренера есть своё видение, поэтому трудно подойти под все требования и стандарты. В СКА он всегда будет выходить в составе, получать стабильную зарплату. Тем более, близится Олимпиада, он знает, какие есть канадцы, как они играют. Гусев — хитрый и талантливый игрок высочайшего уровня, всё-таки олимпийский чемпион. Думаю, здесь у него всё будет получаться, Никита получит хотя бы моральное вдохновение», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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