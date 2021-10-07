Лундквист: решение уйти было трудным, но в то же время я знал, что оно – правильное

Экс-голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист рассказал о жизни после завершения карьеры.
«Я чувствую себя хорошо. У меня действительно хорошее начало: я вернулся в Нью-Йорк, дети – в школу. Я довольно активен. Играю в теннис, передвигаюсь. Я не могу выкладываться на все 100%, и это займет некоторое время, прежде чем я смогу это сделать это, но в целом, я чувствую себя действительно хорошо в том месте, где я сейчас нахожусь. Это было трудное решение уйти, но в то же время я знал, что это было правильное решение.
С тех пор, как мне сделали операцию, я возвращался, это были мои мысли, моя цель. Затем в марте у меня была большая неудача, когда у меня было воспаление, и это оказалось немного сложнее, чем операция, но я всё ещё был уверен, что вернусь. Но затем этим летом понял, что это будет трата времени, прежде чем я достигну 100%, а пытаться – большой риск. Если я не могу чувствовать себя на все 100%, я понял, что лучшее решение прямо сейчас – это уйти от этого и смириться с этим», – цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ.
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