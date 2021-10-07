«Сибирь» расторгла контракт с защитником Ермаковым

Защитник Андрей Ермаков покинул «Сибирь», сообщает официальный сайт новосибирцев. Спортсмен и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

В текущем сезоне хоккеист провёл восемь матчей в регулярном чемпионате и не набрал очков за результативность.



После 14 игр новосибирцы набрали 11 очков и сейчас занимают девятое место в таблице Восточной конференции, отставая от «Нефтехимика» по дополнительным показателям, но имея на один сыгранный матч больше.



Всего у подопечных Андрея Мартемьянова четыре победы в текущем сезоне: над «Торпедо» (3:0), «Куньлунем» (1:0), «Салаватом Юлаевым» (3:1) и рижским «Динамо» (3:1).

В следующем матче новосибирцы дома сыграют с подольским «Витязем». Встреча состоится 8 октября.