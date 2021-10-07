Нападающий «Сибири» Комаров выбыл на месяц из-за травмы нижней части тела
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Форвард «Сибири» Виктор Комаров получил травму нижней части тела в матче с рижским «Динамо» (3:1), сообщает официальный сайт новосибирского клуба. Медицинское обследование показало, что на восстановление игрока потребуется месяц.
В текущем сезоне Комаров провёл 13 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них два очка: по разу забросил шайбу и отдал результативную передачу.
После 14 игр новосибирцы набрали 11 очков и сейчас занимают девятое место в таблице Восточной конференции, отставая от «Нефтехимика» по дополнительным показателям, но имея на один сыгранный матч больше.
Всего у подопечных Андрея Мартемьянова четыре победы в текущем сезоне: над «Торпедо» (3:0), «Куньлунем» (1:0), «Салаватом Юлаевым» (3:1) и рижским «Динамо» (3:1).
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