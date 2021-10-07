Кагарлицкий: сейчас «Магнитка» на первом месте в конференции, а там хотим быть мы

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом», который состоится сегодня, 7 октября, в 19:00 мск.



«Игра с «Динамо»? Играли неплохо, но не реализовали свои моменты, в какой-то степени на себя взял бы ответственность за данный результат. Было много хороших моментов, мы должны были их решать. Но такие игры случаются, не будем на них зацикливаться. Впереди нас ждёт очень сложная серия, начнем с сегодняшней игры, а там отдохнём и подумаем.



Конечно хочется завершить пятиматчевую серию, когда игры были через день, на позитиве, тем более после такого неудачного старта сезона мы хотим побеждать в каждой игре, нам нужны очки. Понимаем, что должны быть выше в турнирной таблице, но недобрали много очков на старте, нужно исправлять это сейчас. Нам очень нужна победа, ведь после неё все в хорошем настроении.



Нужна победа и ради болельщиков, они заждались, и мы хотим их радовать. Неизвестно, что будет дальше, вдруг введут ограничения на посещаемость? Пока ходят болельщики – нужно побеждать, думать в первую очередь о них.



«Магнитка»? Смотрел несколько матчей с их участием, хайлайты, ребята играют в агрессивный хоккей, много голов забивают. Нужно подумать, как сделать так, чтобы нам они не забили. Сейчас «Магнитка» на первом месте в конференции, а там хотим быть мы. Чтобы туда подняться, нам без вариантов нужно обыгрывать команды, которые выше нас», – цитирует Кагарлицкого официальный сайт клуба.