Квартальнов: вратарь помог Минску победить. Вратарь минской команды! А то неверно поймёте

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал сегодняшнее поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:4 ОТ).

«Досадное поражение, конечно… Что тут сказать? Множество моментов было, вратарь сегодня помог Минску победить. Вратарь минской команды помог «Динамо» победить! А то неверно поймёте. Игра Игоря Бобкова? Без комментариев. Усталость? Какая усталость? Да, хвалил его до этого. Сегодня хвалить не буду. Нет объяснения его ошибкам», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.