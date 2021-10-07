16-летний Мичков забросил в третьем подряд матче за фарм-клуб СКА в МХЛ

Нападающий системы СКА Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой в матче Молодёжной хоккейной лиги за фарм-клуб «СКА-Варяги» с «Академией Михайлова» (3:5).



16-летний форвард отличился в третьей игре подряд, в них он набрал 5 (4+1) очков. Мичков забросил в каждом из трёх матчей МХЛ текущего сезона, в которых он участвовал — с МХК «Спартак» (4:3), а также в первой встрече с «Академией Михайлова» (4:1).

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Форвард начал сезон-2021/2022 в составе главной команды СКА в Континентальной хоккейной лиге. В 10 встречах он набрал 3 (2+1) балла при показателе полезности «0».



Напомним, Мичков стал третьим в списке самых молодых авторов забитой шайбы в КХЛ, отличившись в игре с «Адмиралом» (9:2) в сентябре в возрасте 16 лет и 271 день.