Прайс покинет расположение «Монреаля» ради участия в программе помощи игрокам НХЛ

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс покинет расположение команды.



Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 34-летний вратарь примет добровольное участие в программе помощи игрокам лиги.



Напомним, Прайс имеет контракт с «Монреалем» на $ 10,5 млн в год до окончания сезона-2025/2026. В июле голкипер перенёс операцию на колене. Сообщалось, что период восстановления составит от 10 до 12 недель.



В прошедшем сезоне Прайс сыграл в 25 матчах регулярного чемпионата, победив в 12 из них, отражая в среднем 90,1% бросков. В плей-офф голкипер принял участие в 22 матчах, выиграл 13 при проценте надёжности 92,4%.



Новый сезон НХЛ стартует 13 октября. «Канадиенс» проведут первый матч 14 октября в гостях с «Торонто».