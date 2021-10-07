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Главный тренер «Колорадо» Беднар сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер «Колорадо» Беднар сдал положительный тест на коронавирус
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар получил положительный тест на коронавирус.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, специалист отправлен на самоизоляцию. Он пропустит последние два выставочных матча «Эвеланш» перед началом сезона с «Даллас Старз». Руководить командой в этих встречах будут помощники Беднара — Рэй Беннетт и Нолан Прэтт.

В предсезонных матчах «Колорадо» обыграл «Миннесоту» (6:4), а также уступил «Вегасу» (3:4, 4:7) и во втором очном матче «Уайлд» (1:3).

Новый сезон Национальной хоккейной лиги начинается 13 октября. «Колорадо» первый матч проведёт 14 октября дома с «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее сообщалось, что болельщики смогут без ограничений посещать матчи большинства команд НХЛ в сезоне-2021/2022.

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