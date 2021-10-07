Главный тренер «Колорадо» Беднар сдал положительный тест на коронавирус
Поделиться
Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар получил положительный тест на коронавирус.
Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, специалист отправлен на самоизоляцию. Он пропустит последние два выставочных матча «Эвеланш» перед началом сезона с «Даллас Старз». Руководить командой в этих встречах будут помощники Беднара — Рэй Беннетт и Нолан Прэтт.
В предсезонных матчах «Колорадо» обыграл «Миннесоту» (6:4), а также уступил «Вегасу» (3:4, 4:7) и во втором очном матче «Уайлд» (1:3).
Новый сезон Национальной хоккейной лиги начинается 13 октября. «Колорадо» первый матч проведёт 14 октября дома с «Чикаго Блэкхоукс».
Ранее сообщалось, что болельщики смогут без ограничений посещать матчи большинства команд НХЛ в сезоне-2021/2022.
Комментарии
- 7 октября 2021
-
20:25
-
20:12
-
19:50
-
19:32
-
19:11
-
18:55
-
18:42
-
18:32
-
18:24
-
18:10
-
18:00
-
17:48
-
17:38
-
17:18
-
17:12
-
17:03
-
16:43
-
16:24
-
16:13
-
15:42
-
15:20
-
15:03
-
14:45
-
14:16
-
14:03
-
13:24
-
13:09
-
12:48
-
12:27
-
12:02
-
11:50
-
11:27
-
11:23
-
11:00
-
10:55
Партнерский контент