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«Локомотив» в гостевом матче крупно обыграл «Северсталь»

«Локомотив» в гостевом матче крупно обыграл «Северсталь»
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Ярославский «Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над череповецкой «Северсталью» со счётом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0). Игра состоялась в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».

Счёт в игре на восьмой минуте в меньшинстве открыл форвард гостей Егор Аверин, в голевой атаке также поучаствовали Павел Красковский и Никита Черепанов. Через минуту удвоил преимущество «Локомотива» Максим Шалунов с передачи Рида Буше.

На 12-й минуте в меньшинстве одну шайбу отыграл нападающий «Северстали» Давид Думбадзе. На первой минуте второго периода в ситуации «4 на 4» третий гол ярославцев забил форвард Рид Буше, ему ассистировали Никита Черепанов и Рушан Рафиков. На 26-й минуте в большинстве четвёртую шайбу гостей забросил Денис Алексеев, ассистент – Алексей Марченко.

На 49-й минуте счёт 5:1 в пользу ярославского клуба сделал форвард Артур Каюмов, автор голевого паса — Никита Черепанов.

«Локомотив» после 15 матчей набрал 16 очков, «Северсталь» после 14 встреч имеет в своём активе 13 баллов.

В следующем матче ярославцы сыграют дома с московским «Динамо» (11 октября). «Северсталь» также сыграет с бело-голубыми в гостях 9 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2021, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Аверин (Красковский, Черепанов) – 07:48' (4x5)   0:2 Шалунов (Буше) – 08:33' (5x5)   1:2 Думбадзе – 11:24' (4x5)   1:3 Буше (Черепанов, Рафиков) – 20:31' (4x4)   1:4 Алексеев (Марченко) – 25:33' (5x4)   1:5 Каюмов (Черепанов, Иванов) – 48:11' (5x5)
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