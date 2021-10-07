«Локомотив» в гостевом матче крупно обыграл «Северсталь»

Ярославский «Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над череповецкой «Северсталью» со счётом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0). Игра состоялась в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».



Счёт в игре на восьмой минуте в меньшинстве открыл форвард гостей Егор Аверин, в голевой атаке также поучаствовали Павел Красковский и Никита Черепанов. Через минуту удвоил преимущество «Локомотива» Максим Шалунов с передачи Рида Буше.



На 12-й минуте в меньшинстве одну шайбу отыграл нападающий «Северстали» Давид Думбадзе. На первой минуте второго периода в ситуации «4 на 4» третий гол ярославцев забил форвард Рид Буше, ему ассистировали Никита Черепанов и Рушан Рафиков. На 26-й минуте в большинстве четвёртую шайбу гостей забросил Денис Алексеев, ассистент – Алексей Марченко.



На 49-й минуте счёт 5:1 в пользу ярославского клуба сделал форвард Артур Каюмов, автор голевого паса — Никита Черепанов.



«Локомотив» после 15 матчей набрал 16 очков, «Северсталь» после 14 встреч имеет в своём активе 13 баллов.



В следующем матче ярославцы сыграют дома с московским «Динамо» (11 октября). «Северсталь» также сыграет с бело-голубыми в гостях 9 октября.