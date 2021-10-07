«Металлург» одержал 12-ю победу подряд, выиграв в гостях у «Ак Барса»

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Встреча прошла в Казани на «Татнефть-Арене».



Счёт в матче на 20-й минуте открыл нападающий хозяев Дмитрий Кагарлицкий после передач от Николая Коваленко и Артёма Галимова. На 30-й минуте ответную шайбу забросил канадский форвард «Магнитки» Брендан Лайпсик, ассистенты – Филипп Майе и Анатолий Никонцев.



На 35-й минуте Анатолий Никонцев вывел подопечных Ильи Воробьёва вперёд, в голевой атаке также поучаствовали Майе и Лайпсик.



Окончательный счёт на последней минуте установил Денис Зернов, забросив в пустые ворота.



«Металлург» одержал 12-ю победу подряд, продолжая лидировать в Восточной конференции, набрав 28 баллов после 16 встреч. «Ак Барс» потерпел седьмое поражение в сезоне, имея 21 балл после 17 встреч и расположившись на четвёртой строчке Востока.



В следующем матче, который пройдёт в понедельник, 11 октября, «Металлург» сыграет дома с ХК «Сочи». «Ак Барс» в воскресенье, 10 октября, проведёт гостевую встречу с «Барысом».