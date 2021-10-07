Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» одержал 12-ю победу подряд, выиграв в гостях у «Ак Барса»

«Металлург» одержал 12-ю победу подряд, выиграв в гостях у «Ак Барса»
Комментарии

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Встреча прошла в Казани на «Татнефть-Арене».

Счёт в матче на 20-й минуте открыл нападающий хозяев Дмитрий Кагарлицкий после передач от Николая Коваленко и Артёма Галимова. На 30-й минуте ответную шайбу забросил канадский форвард «Магнитки» Брендан Лайпсик, ассистенты – Филипп Майе и Анатолий Никонцев.

На 35-й минуте Анатолий Никонцев вывел подопечных Ильи Воробьёва вперёд, в голевой атаке также поучаствовали Майе и Лайпсик.

Окончательный счёт на последней минуте установил Денис Зернов, забросив в пустые ворота.

«Металлург» одержал 12-ю победу подряд, продолжая лидировать в Восточной конференции, набрав 28 баллов после 16 встреч. «Ак Барс» потерпел седьмое поражение в сезоне, имея 21 балл после 17 встреч и расположившись на четвёртой строчке Востока.

В следующем матче, который пройдёт в понедельник, 11 октября, «Металлург» сыграет дома с ХК «Сочи». «Ак Барс» в воскресенье, 10 октября, проведёт гостевую встречу с «Барысом».

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2021, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кагарлицкий (Коваленко, Галимов) – 19:36' (5x5)   1:1 Лайпсик (Майе, Никонцев) – 29:50' (5x5)   1:2 Никонцев (Майе, Лайпсик) – 34:31' (5x5)   1:3 Зернов (Карпов) – 59:38' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021