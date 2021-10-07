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Имена первых хоккеистов, вызванных в сборную России на ОИ-2022, объявят 8 октября

Имена первых хоккеистов, вызванных в сборную России на ОИ-2022, объявят 8 октября
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Стало известно, когда Федерация хоккея России объявит тройку игроков, которые первыми будут вызваны в национальную сборную на Олимпийские игры 2022 года.

Как сообщает «Матч ТВ», Россия объявит свою первую тройку игроков завтра, 8 октября, в 17:00 по московскому времени. Также сделают Латвия (13:00 мск), Швейцария (14:00), Германия (15:00), Словакия (16:00) и Дания (18:00).

Международная федерация хоккея (ИИХФ) совместно с Национальной хоккейной лигой и профсоюзом игроков НХЛ попросила все сборные-участницы Игр предоставить список из трёх хоккеистов, которые будут включены в состав на предстоящую Олимпиаду.

Ранее свои тройки назвали сборные Канады, США, Финляндии, Чехии и Швеции.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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