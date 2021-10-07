Кто первым из НХЛ попадёт в состав сборной России? Выбор звёзд на Олимпиаду. LIVE

На протяжении долгих месяцев Национальная хоккейная лига, Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея вели затяжные переговоры об участии лучших игроков планеты в Олимпийских играх 2022 года. Наконец 3 сентября НХЛ объявила о достижении соглашения по участию игроков организации в олимпийском турнире. Североамериканская лига дала добро на поездку своих игроков в Китай, а это значит, что в Пекине будет настоящий праздник хоккея.
В решении североамериканской лиги есть важный нюанс. В своём релизе НХЛ сообщила, что у неё осталось право по выходу из договора с МОК. В документах установлена крайняя дата для выхода из договора со стороны лиги — 10 января 2022 года (по сведениям инсайдеров). За выход из соглашения до 10 января санкций не предусмотрено. В ином случае НХЛ должна будет возместить все связанные с этим убытки. Таким образом, НХЛ страхуется на случай резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае. Однако, судя по дальнейшим заявлениям официальных лиц, участию главных мировых звёзд в Олимпиаде практически ничего не угрожает. Только резкая вспышка коронавируса в Китае может сорвать хоккейный праздник, но в случае подобного развития событий, скорее всего, никакой Олимпиады не будет в принципе.
В прошлом месяце странам-участницам было предложено объявить трёх игроков, которые точно сыграют в столице Китая. На данный момент свой выбор уже сделали в Федерациях хоккея Канады, Швеции, Финляндии и Чехии. В режиме лайв ожидаем решения Федерации хоккея России, которое должно быть оглашено до вечера 8 октября.
Главным тренером сборной России на Олимпиаде в Пекине будет Алексей Жамнов. Такое решение было принято Экспертным советом нашей федерации хоккея. В тренерском штабе национальной команды 50-летний российский специалист работал в том числе на Кубке мира 2016 года и Олимпиаде 2018 года в качестве ассистента Олега Знарка. Теперь для Жамнова наступил новый вызов, о котором он рассказал в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
В конце августа завершился финальный этап квалификации на хоккейный турнир Олимпиады-2022. На льду арен в Риге, Братиславе и Осло 12 сборных, поделённые на три группы, боролись за три заключительные путёвки в Пекин.
В результате победителями своих квартетов стали национальные команды Латвии, Дании и Словакии. Таким образом, на основе рейтинга ИИХФ были полностью сформированы три группы олимпийского турнира.
В группе A сыграют команды Канады, США, Германия и Китая. Сборная России попала в группу B с командами Чехии. Швейцарии и Дании. А третий квартет образовали сборные Финляндии, Швеции, Словакии и Латвии.
Напомним, что окончательные составы национальных команд будут объявлены только в январе 2022 года.
Тройка сборной США
И свежая новость буквально последних секунд. Тренерский штаб сборной США определился с именами трёх игроков, которые первыми вызваны в состав национальной команды на зимние Олимпийские игры 2022 года.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Фрэнк Серавалли, в число этих хоккеистов вошли нападающие «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс и «Чикаго» Патрик Кейн, а также защитник «Блэкхоукс» Сет Джонс.
«Хедман в последние два сезона становился обладателем Кубка Стэнли, снова и снова доказывая, что он по праву считается лидером. Ландеског является капитаном «Колорадо», одной из лучших команд НХЛ, он может управлять командой как на льду, так и вне его. Зибанеджад демонстрирует стремительное развитие и на сегодняшний день является одним из лучших нападающих в лиге, он может использоваться в любой роли и готов помочь команде при взятии ворот соперников», — объяснил свой выбор наставник сборной Швеции Юхан Гарпенлёв.
«Само собой, всем понятно, игроками какого калибра являются Сидни и Коннор, а Алекс, в свою очередь, имеет за плечами огромный опыт выступлений на ОИ-2014 в Сочи, ЧМ-2016 и капитанства в «Сент-Луиз Блюз» в 2019 году, когда команда завоевала Кубок Стэнли. Эти ребята находятся на пике своей карьеры, они уже всем доказали, что имеют дух победителей.
Я разговаривал с Кросби больше чем с любым другим хоккеистом только из-за моих давних дружеских отношений с ним. Безусловно, он будет лидером нашей сборной. Он будет большим подспорьем для тренерского штаба, передавая их установки остальным игрокам. Для меня он просто Сидни Кросби. Он лучший игрок на планете уже более десяти лет кряду. Я не думаю, что остальные игроки будут испытывать какие-либо трепетные чувства перед ним, но уважать будут – совершенно точно», — прокомментировал свой выбор генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг.
Имена игроков сборной Чехии
Последними на данный момент определились с именами главных хоккеистов страны в Чешском хоккейном союзе. Этими игроками стали 25-летний форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Ондржей Палат, а также нападающий «Коламбуса» Якуб Ворачек
Выбор тренерского штаба сборной Финляндии
Сегодня тренерский штаб сборной Финляндии объявил первых трёх хоккеистов, попавших в заявку на Олимпийские игры – 2022, которые пройдут зимой в Пекине (Китай).
Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ), этими игроками стали 24-летние форварды «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо и «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, а также нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков.
Тройка сборной Швеции
Следом отстрелялись в Федерации хоккея Швеции. Честь «Тре Крунур» на главном турнире четырёхлетия уже точно будут представлять 30-летний защитник Виктор Хедман, ставший двукратным обладателем Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а также нападающие «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Колорадо Эвеланш» Мика Зибанеджад и Габриэль Ландеског.
Тройка сборной Канады
Раньше всех свою тройку главных хоккеистов страны предоставили в Федерации хоккея Канады. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, его коллега по амплуа из «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело первыми вошли в состав команды Джона Купера.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. «Чемпионат» запускает лайв, посвящённый объявлению составов на Олимпиаду. Вплоть до вечера 8 октября все национальные федерации должны предоставить тройки игроков, которые точно поедут в Пекин. А в срок до 15 октября будут предоставлены расширенные составы из 55 хоккеистов.
- 7 октября 2021
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