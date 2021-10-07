Кто первым из НХЛ попадёт в состав сборной России? Выбор звёзд на Олимпиаду. LIVE

Всё о том, как формируются составы на главный хоккейный турнир четырёхлетия.

На протяжении долгих месяцев Национальная хоккейная лига, Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея вели затяжные переговоры об участии лучших игроков планеты в Олимпийских играх 2022 года. Наконец 3 сентября НХЛ объявила о достижении соглашения по участию игроков организации в олимпийском турнире. Североамериканская лига дала добро на поездку своих игроков в Китай, а это значит, что в Пекине будет настоящий праздник хоккея.

В решении североамериканской лиги есть важный нюанс. В своём релизе НХЛ сообщила, что у неё осталось право по выходу из договора с МОК. В документах установлена крайняя дата для выхода из договора со стороны лиги — 10 января 2022 года (по сведениям инсайдеров). За выход из соглашения до 10 января санкций не предусмотрено. В ином случае НХЛ должна будет возместить все связанные с этим убытки. Таким образом, НХЛ страхуется на случай резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае. Однако, судя по дальнейшим заявлениям официальных лиц, участию главных мировых звёзд в Олимпиаде практически ничего не угрожает. Только резкая вспышка коронавируса в Китае может сорвать хоккейный праздник, но в случае подобного развития событий, скорее всего, никакой Олимпиады не будет в принципе.

В прошлом месяце странам-участницам было предложено объявить трёх игроков, которые точно сыграют в столице Китая. На данный момент свой выбор уже сделали в Федерациях хоккея Канады, Швеции, Финляндии и Чехии. В режиме лайв ожидаем решения Федерации хоккея России, которое должно быть оглашено до вечера 8 октября.