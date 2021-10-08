Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 8 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 8 октября. Лидер Восточной конференции «Металлург» обыграл в гостях казанский «Ак Барс», выиграв в 12-й раз подряд и упрочив лидерство. Подопечные Ильи Воробьёва имеют в своём активе 28 очков после 15 матчей. Второй на Востоке — «Трактор», набравший 24 балла после 15 встреч. На два очка от челябинцев отстаёт «Салават Юлаев», имеющий матч в запасе.
В Западной конференции лидирует финский «Йокерит», после 15 игр набравший 23 очка. На матч меньше имеют идущие следом московское «Динамо» и СКА, набравшие 22 и 21 балл соответственно. Минское «Динамо» обыграло в гостях «Нефтехимик», поднявшись на пятую строчка Запада. «Локомотив», с крупным счётом выигравший у «Северстали», расположился на шестом месте.
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