Передача Любушкина помогла «Аризоне» обыграть «Вегас», у Дадонова «-1»

Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Аризона Койотс». Матч состоялся в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончился гостей со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Кристиан Фишер, Трэвис Бойд и Эндою Лэдд. Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей. За «Вегас» единственную шайбу забросил Вильям Карлссон. Российский нападающий Евгений Дадонов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».