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Экс-голкипер «Металлурга» и ЦСКА Проскуряков подписал контракт с «Ладой»

Экс-голкипер «Металлурга» и ЦСКА Проскуряков подписал контракт с «Ладой»
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Хоккейный клуб «Лада» и голкипер Илья Проскуряков договорились о подписании контракта.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение заключено сроком на один сезон.

Проскуряков в сезоне-2020/21 выступал за рижское «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге, где в 14 матчах заработал коэффициент надёжности 3,09, имея процент отражённых бросков 88,7%.

В июле вратарь подписал контракт с московским «Динамо», но уже в августе покинул клуб, находясь в статусе свободного агента. За карьеру он также выступал за «Металлург», ЦСКА, «Трактор», «Адмирал», «Торпедо», «Югру», «Сочи» и рижское «Динамо».

Отметим, что Проскуряков стал первым вратарём в истории КХЛ, забившим гол. Произошло это 26 января 2009 года в гостевом матче «Металлурга», за который выступал голкипер, с казанским «Ак Барсом» (2:0) за 15 секунд до конца третьего периода, когда ворота казанцев покинул вратарь, заменившись на шестого полевого игрока.

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