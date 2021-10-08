Лекомцев: у «Югры» в ВХЛ особая репутация. Стоять на месте нельзя — иначе сразу обгонят

Капитан «Югры», экс-защитник клубов КХЛ Иван Лекомцев прокомментировал выступление клуба в нынешнем сезоне ВХЛ.



"«Югра» стартовала с шести домашних побед, но в первый выезд — три поражения при одной победе? Всё верно, гостевую серию завалили. Но единственный плюс в том, что на старте чемпионата такие вызовы полезны. Ведь ещё летом говорили: на «Югру» у соперников будет особый настрой — все захотят чемпиона остановить, особенно в домашних матчах.



У «Югры» в ВХЛ особая репутация, в Ханты-Мансийске всё чётко и в срок — в плане контрактов, бытовых условий, премиальных. Все соперники это знают — все хотят оказаться в «Югре». Это в продолжение вопроса о мотивации.



Но есть и игровые причины. Летом состав «Югры» поменялся, у нас около десяти новых хоккеистов, включая молодёжь. Парням нужно было почувствовать игру именно в гостевых матчах, понять, что чемпионскую репутацию «Югры» всем нам нужно создавать заново, добавлять в работе. Стоять на месте нельзя — иначе сразу обгонят.



Где играть сложнее — в ВХЛ или КХЛ? Не простой вопрос. В КХЛ уровень выше, но там тоже жёсткое отношение к ветеранам, а легионерам во многих клубах, наоборот, дают карт-бланш. В ВХЛ сложнее логистика, не каждый, как «Югра», может позволить себе регулярные авиаперелёты. При этом в КХЛ сразу оформилась группа аутсайдеров — Дальний Восток, Сибирь, Китай, а у нас в ВХЛ, наоборот, всё плотно, все бьются.



Причины поражений «Югры» и «Авангарда» одинаковые? Слежу за КХЛ, но мне всё-таки трудно говорить о чужой команде, хотя и провёл за неё много матчей. Бросается в глаза, что в «Авангарде» жёстко относятся к молодым хоккеистам, на мой взгляд, такая требовательность скорее идёт им на пользу.



Вспоминаю, как к молодым относились 20 лет назад, когда по определению ты должен был пахать намного больше ветеранов и вырывать себе место под солнцем. Сейчас всё стало намного мягче, работают лимиты. Хотя к югорской молодёжи это относится в последнюю очередь, у нас молодые стараются много работать", — цитирует Лекомцева Russia-Hockey.