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Новый глава Федерации хоккея Беларуси рассказал о своих задачах после назначения на пост

Новый глава Федерации хоккея Беларуси рассказал о своих задачах после назначения на пост
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Новый глава Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович прокомментировал назначение на пост.

«Хотелось бы выразить благодарность федерации хоккея, делегатам конференции за то, что поддержали меня. Знаю, что ФХБ в последние годы очень хорошо развивалась, было реализовано много медийных проектов, проведены реформы как в детских лигах, так и в профессиональных. Я буду поддерживать направление, взятое предыдущим руководством федерации.

Я видел, насколько дружен её коллектив, как в нём искренне и доброжелательно относятся к бывшему председателю. Эту работу мы будем продолжать, будем и вводить новшества, которые помогут совершенствовать национальный чемпионат и привлекать детей в этот вид спорта. Работы очень много, будем трудиться», — приводит слова Богдановича официальный сайт ФХБ.

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