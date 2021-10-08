Новый глава Федерации хоккея Беларуси рассказал о своих задачах после назначения на пост

Новый глава Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович прокомментировал назначение на пост.



«Хотелось бы выразить благодарность федерации хоккея, делегатам конференции за то, что поддержали меня. Знаю, что ФХБ в последние годы очень хорошо развивалась, было реализовано много медийных проектов, проведены реформы как в детских лигах, так и в профессиональных. Я буду поддерживать направление, взятое предыдущим руководством федерации.



Я видел, насколько дружен её коллектив, как в нём искренне и доброжелательно относятся к бывшему председателю. Эту работу мы будем продолжать, будем и вводить новшества, которые помогут совершенствовать национальный чемпионат и привлекать детей в этот вид спорта. Работы очень много, будем трудиться», — приводит слова Богдановича официальный сайт ФХБ.

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