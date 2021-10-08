«Барыс» прервал трёхматчевую победную серию СКА, одержав сухую победу

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл санкт-петербуржский СКА. Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
На 13-й минуте матча Мэттью Фрэттин, реализовав численное большинство, вывел «Барыс» вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записал Даррен Диц и Коди Куник. Через минуту 35 секунд Никита Михайлис с передачи Романа Старченко увеличил преимущество нур-султанской команды. На 59-й минуте Олле Альсинг установил итоговый счёт встречи — 3:0.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Уфе сыграет с местным «Салаватом Юлаевым». «Барыс» примет казанский «Ак Барс». Обе встречи состоятся 10 октября.
- 8 октября 2021
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