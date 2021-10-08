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«Барыс» прервал трёхматчевую победную серию СКА, одержав сухую победу

«Барыс» прервал трёхматчевую победную серию СКА, одержав сухую победу
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл санкт-петербуржский СКА. Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2021, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Фрэттин (Диц, Куник) – 12:43' (5x4)   2:0 Михайлис (Старченко) – 14:18' (5x4)   3:0 Альсинг – 58:55' (en)

На 13-й минуте матча Мэттью Фрэттин, реализовав численное большинство, вывел «Барыс» вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записал Даррен Диц и Коди Куник. Через минуту 35 секунд Никита Михайлис с передачи Романа Старченко увеличил преимущество нур-султанской команды. На 59-й минуте Олле Альсинг установил итоговый счёт встречи — 3:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Уфе сыграет с местным «Салаватом Юлаевым». «Барыс» примет казанский «Ак Барс». Обе встречи состоятся 10 октября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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