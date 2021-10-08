Базовая зарплата Баркова во «Флориде» по новому контракту на $ 80 млн составит $ 1 млн

Североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере» поделился деталями нового восьмилетнего контракта нападающего Александра Баркова с «Флоридой Пантерз».

Базовая зарплата хоккеиста составит всего $ 1 млн за сезон. Остальные деньги — $ 72 млн за восемь лет, он получит в качестве подписного бонуса.



В первые семь лет контракта у Баркова действует пункт о полном запрете на обмен или перемещения. В последний год контракта вступает в силу пункт, согласно которому нападающий может предоставить список из 16 команд, куда его можно будет обменять.

Распределены бонусы будут следующим образом: 1-3 года: $ 11 млн за каждый сезон; 4-й год — $ 10,6 млн; 5-й год — $ 9 млн; 6-й год — $ 7 млн; 7-8 года — $ 6,2 млн.

У 26-летнего финна остался последний год контракта, по которому он зарабатывает $ 5,9 млн за сезон. Новое соглашение вступит в силу с сезона-2022/2023.