Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 10 октября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 10 октября. Лидеры Западной конференции московское «Динамо» и «Йокерит» из Хельсинки набрали уже по 24 очка и ушли в отрыв от преследователей, только финны провели на встречу больше. На третьем и четвёртом местах располагаются минское «Динамо» и санкт-петербургский СКА – они отстают на три балла.
В Восточной конференции магнитогорский «Металлург» по-прежнему лидирует в Восточной конференции. У магнитогорской команды 28 баллов, на два балла отстаёт «Трактор» и на четыре – «Салават Юлаев. Правда у «Трактора» сыграно на одну встречу больше – 16.
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