В московском «Динамо» обозначили срок возвращения ведущего центрфорварда Линдберга

Генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин обозначил ожидаемый срок возвращения в строй ведущего центрфорварда команды Оскара Линдберга. Нападающий получил травму плеча на самом старте регулярного чемпионата КХЛ, и существовало опасение, что форвард может завершить сезон досрочно.



«Сыграет ли Линдберг ещё в этом сезоне? Обязательно сыграет. Ещё до Нового года мы увидим на льду всех игроков, которые на данный момент официально находятся в списке травмированных», — рассказал Тюркин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.



Напомним, динамовцы лидируют в таблице Западной конференции, опережая «Йокерит» из Хельсинки по дополнительным показателям и имея на одну игру меньше.