Владимир Ткачёв забросил первую шайбу за «Лос-Анджелес»

Российский форвард Владимир Ткачёв, перешедший в «Лос-Анджелес Кингз» отметился первой заброшенной шайбой за свою команду.

Видео можно посмотреть в аккаунте «Лос-Анджелес Кингз» в «Твиттере».

Предсезонный матч «Лос-Анджелес Кингз» – «Анахайм Дакс» проходит в «Стэйплс центре». К моменту написания новости (третий период) команды играют вничью со счётом 3:3.

Ткачёв перешёл в «Кингз» весной 2021 года. Ранее он выступал за СКА, «Салават Юлаев», «Авангард», «Квебек Ремпартс» и «Монктон Уайлдкэтс».

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».