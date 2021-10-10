Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Ткачёв забросил первую шайбу за «Лос-Анджелес»

Владимир Ткачёв забросил первую шайбу за «Лос-Анджелес»
Комментарии

Российский форвард Владимир Ткачёв, перешедший в «Лос-Анджелес Кингз» отметился первой заброшенной шайбой за свою команду.

Видео можно посмотреть в аккаунте «Лос-Анджелес Кингз» в «Твиттере».

Предсезонный матч «Лос-Анджелес Кингз» – «Анахайм Дакс» проходит в «Стэйплс центре». К моменту написания новости (третий период) команды играют вничью со счётом 3:3.

Ткачёв перешёл в «Кингз» весной 2021 года. Ранее он выступал за СКА, «Салават Юлаев», «Авангард», «Квебек Ремпартс» и «Монктон Уайлдкэтс».

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021