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Зарипов выйдет во втором звене «Ак Барса» на матч с «Барысом», в воротах сыграет Билялов

Зарипов выйдет во втором звене «Ак Барса» на матч с «Барысом», в воротах сыграет Билялов
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Стали известны составы «Барыса» и «Ак Барса» на матч в рамках регулярного чемпионата-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане, начало — в 14:00 мск.

40-летний нападающий казанцев Данис Зарипов выйдет на лёд впервые с 24 сентября. Он заявлен во второе звено и назначен капитаном.

«Барыс»:

Ортио (Бояркин);

Мартинссон — Диц, Берглунд — Куник — Фрэттин;
Альсинг — Шалапов, Михайлис — Валк — Лилья;
Данияр — Орехов, Старченко — Зубов — Савицкий;
Мусоров — Кайыржан, Асетов — Шестаков — Петухов.

«Ак Барс»:

Билялов (Бобков);

Кэмпфер — Хенкель, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко;
Юдин — Журавлёв, Воронков — Сафонов — Зарипов;
Адамчук — Рукавишников, Панюков — Уил — Петров;
Янчевский, Дыняк — Бурмистров — Глухов; Квартальнов.

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