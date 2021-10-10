Зарипов выйдет во втором звене «Ак Барса» на матч с «Барысом», в воротах сыграет Билялов

Стали известны составы «Барыса» и «Ак Барса» на матч в рамках регулярного чемпионата-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане, начало — в 14:00 мск.

40-летний нападающий казанцев Данис Зарипов выйдет на лёд впервые с 24 сентября. Он заявлен во второе звено и назначен капитаном.

«Барыс»:



Ортио (Бояркин);



Мартинссон — Диц, Берглунд — Куник — Фрэттин;

Альсинг — Шалапов, Михайлис — Валк — Лилья;

Данияр — Орехов, Старченко — Зубов — Савицкий;

Мусоров — Кайыржан, Асетов — Шестаков — Петухов.

«Ак Барс»:



Билялов (Бобков);



Кэмпфер — Хенкель, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко;

Юдин — Журавлёв, Воронков — Сафонов — Зарипов;

Адамчук — Рукавишников, Панюков — Уил — Петров;

Янчевский, Дыняк — Бурмистров — Глухов; Квартальнов.