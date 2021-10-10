Данис Зарипов забил первый гол в сезоне, поразив ворота «Барыса»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» встречается с «Ак Барсом». Встреча проходит на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане. Счёт к концу второго периода — 5:2 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

На 32-й минуте казанцы при счёте 4:2 в свою пользу убежали в атаку. Илья Сафонов отдал передачу на Стивена Кэмпфера, а защитник перевёл на Даниса Зарипова, который отправил шайбу в уже пустые ворота.

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Таким образом, 40-летний нападающий забил первый гол в сезоне. Это его первый матч с 24 сентября и шестой — в текущем регулярном чемпионате. Зарипов забивал в каждом из 14 сезонов КХЛ.

Ранее форвард набрал первое очко в сезоне.