40-летний Зарипов набрал первое очко в регулярке. Он отличался в каждом из 14 сезонов КХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» встречается с «Ак Барсом». Встреча проходит на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане. Счёт к концу первого периода — 2:1 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
На 5-й минуте встречи во время большинства казанцев Александр Бурмистров, войдя в зону нур-султанцев, отдал передачу на Даниса Зарипова. Нападающий отдал передачу на синюю линию, откуда Кристиан Хенкель нанёс мощный бросок и открыл счёт в матче.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, 40-летний нападающий набрал первое очко в сезоне. Это его первый матч с 24 сентября и шестой — в текущем регулярном чемпионате. Зарипов набирал очки в каждом из 14 сезонов КХЛ.
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