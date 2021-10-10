Лямся: возможно, я слишком поверил в готовность «Салавата» к игре со СКА

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал игру клуба в матче со СКА (0:5).



«Возможно, я слишком поверил в нашу готовность к сегодняшней игре – сильный соперник, домашняя игра, вечер воскресенья, много болельщиков. Не знаю, почему мы были не готовы. Тренеры всегда несут ответственность. Нужно разобраться, что мы сделали не так.



Допускаю ли отставку после такой игры? Вопрос не ко мне, я должен готовить команду к следующему матчу. Есть ли претензии от руководства? Нет. Забавно, но лучший матч в сезоне мы провели в гостях со СКА, а сегодня был наш худший матч.



Думаю, мы сегодня сохранили очень много энергии, поэтому перед следующим матчем с «Ак Барсом» проблем с подготовкой не будет», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.