Юниорская сборная России одержала третью подряд победу над Чехией в серии товарищеских игр

Юниорская сборная России U18 (игроки до 18 лет) сыграла третий товарищеский матч в серии со сверстниками из Чехии и одержала победу со счётом 4:2.



На 10-й минуте счёт открыл чешский форвард Войтех Полак. На 14-й минуте сравнял счёт нападающий российской команды Кирилл Долженков, ему ассистировал Герман Шуленин.



На 23-й минуте в большинстве вперёд Россию вывел защитник Кирилл Жуков, ассистенты — Роман Канцеров и Даниил Давыдов. Через минуту Жуков оформил дубль, в голевой атаке приняли участие также Кирилл Волков и Никита Цевалюк.



Одну шайбу на 35-й минуте отыграл форвард сборной Чехии Доминик Павлат. Заключительный гол в игре забил на 43-й минуте Даниил Давыдов.



Ранее юниорская сборная России также одержала две победы — 4:3 и 5:1.

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