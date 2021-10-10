37-летний экс-форвард «Детройта» Нильсен подписал контракт с чемпионом Германии

37-летний нападающий Франс Нильсен подписал контракт с клубом Немецкой хоккейной лиги «Айсберен Берлин».



Как сообщает твиттер-аккаунт лиги, соглашение рассчитано сроком на один год.



Датский форвард выступал в Национальной хоккейной лиге. Его последним клубом был «Детройт», за который он выступал с 2016 года. В сезоне-2020/2021 он провёл 29 матчей в регулярном чемпионате, набрав 6 (1+5) результативных баллов при общей полезности «-3». Всего на его счету 925 матчей в лиге за «Детройт» и «Айлендерс», в которых он набрал 473 (167+306) очка.



Отметим, что «Ред Уингз» не защитил Нильсена перед драфтом расширения НХЛ — 2021, позже выкупив его контракт.



«Айсберен» является действующим чемпионом Германии, в финале плей-офф-2021 переиграв в серии «Гриззлис Вольфсбург» (2-1).