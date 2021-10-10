Мика Зибанеджад поделился эмоциями после продления контракта с «Рейнджерс» на восемь лет

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
«Не знаю, хватит ли у меня слов, чтобы описать то, что я сейчас чувствую. Играть в майке «Нью-Йорк Рейнджерс» — величайшая честь, и я не могу поверить в то, что у меня будет шанс делать это на протяжении ещё целых восьми лет. Сегодня я невероятно счастлив и вдохновлён нашими перспективами. У нас потрясающая команда, состоящая из отличных хоккеистов на льду и ещё более прекрасных людей вне площадки.
Хочу поблагодарить всю организацию «Рейнджерс», а также моего брата и агента Монира за заключение этого контракта. Моей жене, семье и друзьям… Спасибо за то, что всегда были со мной во время моих взлётов и падений. Я не был бы тем, кем являюсь сегодня, если бы не ваша поддержка.
Спасибо и всем фанатам «Рейнджерс» за вашу поддержку на протяжении всего того времени, которое я провёл в команде. Ребята — вы лучшие фанаты в мире!!» — написал Зибанеджад в «Инстаграме».
- 10 октября 2021
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