Российский форвард «Нэшвилла» Афанасьев отправлен в фарм-клуб

Российский нападающий системы «Нэшвилл Предаторз» Егор Афанасьев отправлен в АХЛ.



Как сообщает твиттер-аккаунт команды, он продолжит выступления за фарм-клуб — «Милуоки Эдмиралс».



Афанасьев был выбран на драфте НХЛ 2019 года «Нэшвиллом» во втором раунде под общим 45-м номером. В прошлом сезоне он выступал в КХЛ на правах аренды в ЦСКА, в системе которого отыграл несколько лет перед отъездом за границу. Афанасьев провёл 21 матч за армейцев (в том числе 5 в плей-офф) и набрал 6 (2+4) очков.



Также Афанасьев принял участие в молодёжном чемпионате мира — 2021, где в семи матчах набрал 5 (2+3) очков.



Первый матч в новом сезоне Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» проведёт 15 октября дома с «Сиэтл Кракен».