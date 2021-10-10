Российский форвард «Нэшвилла» Афанасьев отправлен в фарм-клуб
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Российский нападающий системы «Нэшвилл Предаторз» Егор Афанасьев отправлен в АХЛ.
Как сообщает твиттер-аккаунт команды, он продолжит выступления за фарм-клуб — «Милуоки Эдмиралс».
Афанасьев был выбран на драфте НХЛ 2019 года «Нэшвиллом» во втором раунде под общим 45-м номером. В прошлом сезоне он выступал в КХЛ на правах аренды в ЦСКА, в системе которого отыграл несколько лет перед отъездом за границу. Афанасьев провёл 21 матч за армейцев (в том числе 5 в плей-офф) и набрал 6 (2+4) очков.
Также Афанасьев принял участие в молодёжном чемпионате мира — 2021, где в семи матчах набрал 5 (2+3) очков.
Первый матч в новом сезоне Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» проведёт 15 октября дома с «Сиэтл Кракен».
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