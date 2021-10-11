«Айлендерс» подали в НХЛ контракты 44-летнего Здено Хары и 37-летнего Зака Паризе

Руководство «Нью-Йорк Айлендерс» по завершению тренировочного лагеря подало в лигу полноценные контракты 44-летнего словацкого защитника Здено Хары и 37-летнего американского форварда Зака Паризе. Об этом информирует североамериканский журналист Эллиот Фридман в «Твиттере».



Как отмечает источник, опытные хоккеисты получили контракты на один сезон с зарплатой в $ 750 тыс. и возможными бонусами на аналогичную сумму.



Напомним, 13 июля «Уайлд» сообщили о выкупе контракта Паризе. Он стал игроком «Миннесоты» в 2012 году, подписав с клубом контракт на 13 лет и $ 98 млн. Зак сыграл в 45 матчах регулярки, набрав в них 18 (7+11) очков при полезности «+7». В плей-офф 36-летний форвард принял участие в четырёх играх и набрал 3 (2+1) балла при общей полезности «-3».



30 декабря прошлого года Хара подписал с «Вашингтон Кэпиталз» однолетний контракт на $ 795 тыс. До этого он в течение 14 сезонов защищал цвета «Бостон Брюинз». За «Кэпиталз» защитник провёл 55 игр в регулярном чемпионате, заработав 10 (2+8) очков и ни одного в пяти поединках плей-офф.