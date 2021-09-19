44-летний Хара — об Олимпиаде: буду думать о ней, когда придёт время

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Здено Хара прокомментировал возможность участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Связано ли желание провести ещё один сезон в НХЛ с возможностью выступить за сборную Словакии на Олимпиаде в Пекине? На этот раз я не думал об Играх. Я в мягкой форме отказался сыграть за сборную в квалификационном турнире по объективным причинам.



Не знаю, какими будут последствия, но сейчас я всё внимание уделяю подготовке к тренировочному лагерю. Об Олимпиаде будем думать, когда придёт время», — приводит слова Хары официальный сайт НХЛ.



Напомним, ранее 44-летний словак подписал контракт с «Айлендерс» на год.



Сезон-2021/2022 НХЛ начнётся 13 октября, «Айлендерс» проведут первый матч 15 октября с «Каролиной Харрикейнз». Олимпийские игры — 2022 состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.