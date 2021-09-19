44-летний Хара — об Олимпиаде: буду думать о ней, когда придёт время

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Здено Хара прокомментировал возможность участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Связано ли желание провести ещё один сезон в НХЛ с возможностью выступить за сборную Словакии на Олимпиаде в Пекине? На этот раз я не думал об Играх. Я в мягкой форме отказался сыграть за сборную в квалификационном турнире по объективным причинам.
Не знаю, какими будут последствия, но сейчас я всё внимание уделяю подготовке к тренировочному лагерю. Об Олимпиаде будем думать, когда придёт время», — приводит слова Хары официальный сайт НХЛ.
Напомним, ранее 44-летний словак подписал контракт с «Айлендерс» на год.
Сезон-2021/2022 НХЛ начнётся 13 октября, «Айлендерс» проведут первый матч 15 октября с «Каролиной Харрикейнз». Олимпийские игры — 2022 состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.
- 19 сентября 2021
-
20:34
-
20:25
-
20:02
-
19:52
-
19:24
-
19:09
-
18:38
-
18:17
-
18:02
-
17:45
-
17:31
-
17:20
-
17:01
-
16:41
-
16:15
-
15:52
-
15:10
-
14:46
-
14:08
-
13:27
-
13:19
-
13:00
-
12:52
-
11:50
-
11:32
-
11:10
-
10:57
-
10:25
-
09:36
-
09:21
-
08:40
-
08:23
- 18 сентября 2021
-
23:30
-
23:15
-
23:00