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Нападающий Торченюк продолжит карьеру в «Оденсе»

Нападающий Торченюк продолжит карьеру в «Оденсе»
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Экс-форвард московского «Спартака» Александр Торченюк перешёл в «Оденсе», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне форвард играл в КХЛ за «Сибирь», где провёл 13 матчей в регулярном чемпионате и набрал два очка за результативные передачи, а также выступал за «Спартак». В составе красно-белых форвард сыграл 19 матчей в регулярке и отдал три передачи, в плей-офф на его счету четыре балла.

В текущем сезоне «Оденсе» провёл 10 матчей и набрал 11 очков. Сейчас команда занимает седьмое место в таблице датского чемпионата. 16 октября «Оденсе» встретится с «Ольборгом».

Помимо «Спартака» и «Сибири», хоккеист выступал в КХЛ за екатеринбургский «Автомобилист».

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