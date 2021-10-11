Нападающий Торченюк продолжит карьеру в «Оденсе»

Экс-форвард московского «Спартака» Александр Торченюк перешёл в «Оденсе», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.



В прошедшем сезоне форвард играл в КХЛ за «Сибирь», где провёл 13 матчей в регулярном чемпионате и набрал два очка за результативные передачи, а также выступал за «Спартак». В составе красно-белых форвард сыграл 19 матчей в регулярке и отдал три передачи, в плей-офф на его счету четыре балла.



В текущем сезоне «Оденсе» провёл 10 матчей и набрал 11 очков. Сейчас команда занимает седьмое место в таблице датского чемпионата. 16 октября «Оденсе» встретится с «Ольборгом».

Помимо «Спартака» и «Сибири», хоккеист выступал в КХЛ за екатеринбургский «Автомобилист».