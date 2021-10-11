Паре: сезон длинный, это не спринт, а марафон. Главное – быть готовыми к плей-офф

Нападающий «Аванграда» Франсис Паре поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом», который состоится сегодня, 11 октября, в 19:30 мск.
«Атмосфера в команде хорошая, мы знаем, что способны на большее. Нужно продолжать отталкиваться от хорошей игры, такой, какую мы показали в матче с «Барысом» и в прошлой встрече со «Спартаком». Идём от матча к матчу, всё наладится. У нас в команде есть хорошая группа лидеров, классные игроки.
Я не переживаю, произошли изменения в сочетаниях звеньев, думаю, это только на пользу. Мы не так много забивали в последнее время, хорошо, что игроки могут пробовать себя с другими партнёрами. Нужно найти химию в каждом из четырёх звеньев, тогда всё будет в порядке. Сезон длинный, это не спринт, а марафон. Главное – быть в полной готовности к плей-офф.
Мы уже дважды играли с «Автомобилистом», первый матч провели хорошо, во втором они с самого начала играли на высоких скоростях, а мы немного буксовали. Сегодня домашний матч, нужно быть готовыми, хорошо начать, и главное – добыть два очка», – сказал Паре в интервью YouTube-каналу «Авангарда».
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