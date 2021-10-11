Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Паре: сезон длинный, это не спринт, а марафон. Главное – быть готовыми к плей-офф

Паре: сезон длинный, это не спринт, а марафон. Главное – быть готовыми к плей-офф
Комментарии

Нападающий «Аванграда» Франсис Паре поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом», который состоится сегодня, 11 октября, в 19:30 мск.

«Атмосфера в команде хорошая, мы знаем, что способны на большее. Нужно продолжать отталкиваться от хорошей игры, такой, какую мы показали в матче с «Барысом» и в прошлой встрече со «Спартаком». Идём от матча к матчу, всё наладится. У нас в команде есть хорошая группа лидеров, классные игроки.

Я не переживаю, произошли изменения в сочетаниях звеньев, думаю, это только на пользу. Мы не так много забивали в последнее время, хорошо, что игроки могут пробовать себя с другими партнёрами. Нужно найти химию в каждом из четырёх звеньев, тогда всё будет в порядке. Сезон длинный, это не спринт, а марафон. Главное – быть в полной готовности к плей-офф.

Мы уже дважды играли с «Автомобилистом», первый матч провели хорошо, во втором они с самого начала играли на высоких скоростях, а мы немного буксовали. Сегодня домашний матч, нужно быть готовыми, хорошо начать, и главное – добыть два очка», – сказал Паре в интервью YouTube-каналу «Авангарда».

Новость по теме
Дергачёв: если у «Автомобилиста» есть заготовки, «Авангард» постарается их закрыть
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021