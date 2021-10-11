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Сборная Канады может принять участие в Кубке Первого канала

Сборная Канады может принять участие в Кубке Первого канала
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Как стало «Чемпионату», канадская сборная может принять участие в ближайшем Кубке Первого канала, так как не уверенна до конца в участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022.

Напомним, что сборные Канады и Кореи участвовали в Кубке Первого канала-2017 в качестве подготовки к ОИ-2018 в Пхенчхане вместе со сборными России, Швеции, Финляндии и Чехии, но вне зачёта Евротура.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, его коллега по амплуа из «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело — первые имена, представленные в составе мужской хоккейной сборной Канады на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

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