34-летний экс-форвард «Амура» Зубов подписал контракт с чешским клубом

Российский нападающий Илья Зубов подписал контракт с чешским клубом австрийской Ледовой хоккейной лиги «Орли Зноймо», сообщает официальный сайт клуба.
Ранее 34-летний форвард выступал за «Амур». В 10 матчах текущего регулярного чемпионата КХЛ 34-летний игрок не набрал ни одного очка при показателе полезности «-7».
Минувший сезон российский нападающий провёл в московском «Спартаке». Зубов принял участие в 26 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал семь результативных передач при показателе полезности «-12» и шести минутах штрафного времени. В плей-офф нападающий сыграл в трёх матчах, не отметившись результативными действиями и заработав коэффициент полезности «-3».
За «Спартак» Зубов выступал с сезона-2018/2019. Ранее российский форвард играл за «Салават Юлаев», «Авангард», ЦСКА и «Адмирал».
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