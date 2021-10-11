Мухамадуллин — о дерби с «Ак Барсом»: битва двух республик, как Россия — Канада у сборных

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин рассказал об атмосфере вокруг дерби с «Ак Барсом», а также об общении с «Нью-Джерси Дэвилз».



«В таких матчах нужно показывать всё, на что способны. Но вообще считаю самым главным – это терпение и дисциплина. Кто в этом лучше преуспеет, тот скорее всего и победит. В Казани нас подвела реализация, может, хладнокровия не хватило. В Уфе постараемся взять реванш.



В чём заключается особый дух игр с «Ак Барсом»? Атмосфера вокруг матча: приезжаешь на арену и уже чувствуешь этот дух. Всегда гостевой сектор занят болельщиками. Такая битва двух республик, как на международном уровне Россия – Канада. Но когда выходишь на лёд, не думаешь об этом, просто играешь и стараешься помочь команде победить.



«Нью-Джерси» часто звонит? Постоянно нахожусь с ними в контакте: со скаутами, реабилитологами, врачами. Поздравляют с победами, подсказки присылают, просто общаемся о самочувствии, делах. Приятно, что следят за мной.



Понятно, что у них есть желание, чтобы я как можно скорее приехал к ним. Но у меня сейчас действующий контракт с Уфой. Пока никакой речи не может идти об отъезде. По окончании контракта буду разговаривать и принимать решение.



Весной заканчивается контракт, «Салават» уже выходил с предложением о продлении? В шутливой форме подходили «Давай-давай, подписывай». Что касается серьёзных разговоров, то они ведутся через агента, ко мне лично никто не подходит», — цитирует Мухамадуллина Sport24.



Напомним, 19-летний защитник был выбран «Нью-Джерси» на драфте-2020 под общим 20-м номером.