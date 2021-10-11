Николишин: мы берём от НХЛ всё худшее, вместо того, чтобы учиться лучшему

Чемпион мира и бывший игрок клубов НХЛ Андрей Николишин рассказал о драках в заокеанской лиге, а также о проблемах КХЛ.



«То, как профессионально дерутся в НХЛ, это, конечно, был немножко шок. Всё-таки хоккей для нас — это была игра, а те драки, которые происходили в СССР, в частности в Воркуте, это были больше такие пацанские разборки, которые просто перетекали потом на игру и на лёд. А там, это прямо такая культура битья соперника.



Первая драка? Там драки как таковой и не было, пару ударов, а потом боролись, я упал сверху. Приезжаю на скамейку, а Брэд Маккриммон мне говорит: «Когда падаешь, локтем надо ещё в глаз ему». Я никогда не был каким-то техничным игроком, но вот именно в «Хартфорде» я себя таким ощущал, потому что всё остальное было за гранью фантастики в плане техники.



Почему не вернулся в НХЛ? Не срослось, не получилось. На самом деле, я немножко жалею, что не вернулся обратно в НХЛ, а остался здесь, в России. А так, с удовольствием поиграл бы ещё там 5-6 лет. Я и силы чувствовал, и желание было, всё к этому располагало. Но, так случилось и случилось, что сделаешь.



Факты налицо, то, что происходит у нас сейчас в КХЛ, уровень сильно упал. Мы индивидуально сильные и у нас очень много технически сильных ребят, катаются неплохо, руками владеют, но играть не умеют, разучились. То, чем мы раньше были сильны, у нас сейчас это слабое место, мы не умеем играть.



Мы берём всё самое худшее от НХЛ, вместо того, чтобы брать лучшее. То, что у них хорошее, мы то ли стесняемся, то ли боимся этого. Всё, что есть лучшее за океаном, они взяли у нас и они этого не стеснялись, они приглашали наших специалистов, обучались, привносили, не боялись учиться. Почему-то для нас это стало зазорным — учиться у других. Какими великими мы себя возомнили, что мы не хотим учиться хорошему», — цитирует Николишина канал НХЛ во «ВКонтакте».