«Металлург» повторил свой рекорд в КХЛ по длительности победной серии
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Магнитогорский «Металлург» одержал победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над ХК «Сочи» со счётом 3:1. Встреча состоялась на стадионе «Арена-Металлург».
Подопечные Ильи Воробьёва одержали 13-ю победу подряд в чемпионате. Они повторили свой рекорд в КХЛ по длительности победной серии, который они установили в сезоне-2008/2009. В том сезоне «Магнитка» добралась до полуфинала Кубка Гагарина, уступив в нём «Локомотиву» (1-4).
В текущем розыгрыше «Металлург» возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 30 очков после 16 матчей. В следующей встрече магнитогорский клуб сыграет дома с казанским «Ак Барсом». Встреча состоится в четверг, 14 октября, начало — в 17:00 мск.
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