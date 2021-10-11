«Металлург» повторил свой рекорд в КХЛ по длительности победной серии

Магнитогорский «Металлург» одержал победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над ХК «Сочи» со счётом 3:1. Встреча состоялась на стадионе «Арена-Металлург».



Подопечные Ильи Воробьёва одержали 13-ю победу подряд в чемпионате. Они повторили свой рекорд в КХЛ по длительности победной серии, который они установили в сезоне-2008/2009. В том сезоне «Магнитка» добралась до полуфинала Кубка Гагарина, уступив в нём «Локомотиву» (1-4).



В текущем розыгрыше «Металлург» возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 30 очков после 16 матчей. В следующей встрече магнитогорский клуб сыграет дома с казанским «Ак Барсом». Встреча состоится в четверг, 14 октября, начало — в 17:00 мск.