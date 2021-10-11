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Билялетдинов — о Романове: он любит трудиться. Надеюсь, у него всё сложится в НХЛ

Билялетдинов — о Романове: он любит трудиться. Надеюсь, у него всё сложится в НХЛ
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Бывший главный тренер «Динамо», «Ак Барса» и сборной России Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о своём внуке, защитнике «Монреаль Канадиенс» Александре Романове перед началом нового сезона НХЛ.

«Будем надеяться, что всё у него сложится. Потенциал есть, всё будет зависеть от него. Отношение к делу хорошее: он любит трудиться, в этом плане никаких вопросов к нему нет.

Во втором сезоне отношение к нему будет иное и требовательность повысится, и надеемся, что он и эти вопросы решит», – приводит слова Билялетдинова ТАСС.

В регулярном чемпионате-2020/2021 Романов принял участие в 54 матчах за «Канадиенс», в которых сумел набрать 6 (1+5) очков при показателе полезности «+1». В плей-офф защитник отыграл четыре матча, в которых забросил одну шайбу — в четвёртой встрече финала Кубка Стэнли с «Тампой».

Романов был выбран «Монреалем» на драфте 2018 года во 2-м раунде под общим 38-м номером. Сезон-2020/2021 стал первым для защитника в НХЛ.

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