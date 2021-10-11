Нападающие «Торонто» Мэттьюс и Михеев пропустят начало сезона НХЛ из-за травм

«Торонто Мэйпл Лифс» сообщил о травме нападающих Остона Мэттьюса и Ильи Михеева.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Эллиотт Фридман, американский форвард не сыграет в ближайшие три недели из-за восстановления после операции на запястье, которую он сделал в августе.



Михееву необходима операция на большом пальце. Он пропустит около восьми недель.



Мэттьюс в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл 52 матча, в которых набрал 66 (41+25) очков при показателе полезности «+21». В плей-офф он провёл ещё семь матчей, набрав 5 (1+4) баллов при полезности «+1».



Михеев сыграл в 54 матчах регулярки-2020/2021, набрав 17 (7+10) очков при полезности «+5». В Кубке Стэнли он добавил семь матчей, не отличившись результативными действиями.