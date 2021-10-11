Российский форвард «Колорадо» Мальцев переведён в фарм-клуб
Поделиться
23-летний российский крайний нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев отправлен клубом в АХЛ.
Как сообщает официальный сайт команды, хоккеист переведён в состав «Колорадо Иглз». Летом игрок был обменян из «Нью-Джерси Дэвилз» на защитника Райана Грейвза.
Прошедший регулярный сезон НХЛ стал первым в заокеанской карьере Мальцева. Он провёл в составе «Нью-Джерси Дэвилз» 33 встречи, в которых набрал 9 (6+3) очков при показателе полезности «-4».
В следующем сезоне истекает трёхлетний контракт новичка Мальцева на общую сумму в $ 2,78 млн ($ 925 тыс. в год).
Первый матч в новом сезоне Национальной хоккейной лиги «Колорадо» проведёт 14 октября дома с «Чикаго Блэкхоукс». Начало — в 5:00 по московскому времени.
Комментарии
- 11 октября 2021
-
23:23
-
23:17
-
23:04
-
22:54
-
22:44
-
22:40
-
22:35
-
22:31
-
22:28
-
22:21
-
22:06
-
21:53
-
21:45
-
21:37
-
21:31
-
21:26
-
21:21
-
21:11
-
20:58
-
20:46
-
20:34
-
20:26
-
20:04
-
19:53
-
19:38
-
19:32
-
19:21
-
19:17
-
18:48
-
18:30
-
18:17
-
18:01
-
17:37
-
17:23
-
17:02
Партнерский контент