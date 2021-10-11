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Российский форвард «Колорадо» Мальцев переведён в фарм-клуб

Российский форвард «Колорадо» Мальцев переведён в фарм-клуб
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23-летний российский крайний нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев отправлен клубом в АХЛ.

Как сообщает официальный сайт команды, хоккеист переведён в состав «Колорадо Иглз». Летом игрок был обменян из «Нью-Джерси Дэвилз» на защитника Райана Грейвза.

Прошедший регулярный сезон НХЛ стал первым в заокеанской карьере Мальцева. Он провёл в составе «Нью-Джерси Дэвилз» 33 встречи, в которых набрал 9 (6+3) очков при показателе полезности «-4».

В следующем сезоне истекает трёхлетний контракт новичка Мальцева на общую сумму в $ 2,78 млн ($ 925 тыс. в год).

Первый матч в новом сезоне Национальной хоккейной лиги «Колорадо» проведёт 14 октября дома с «Чикаго Блэкхоукс». Начало — в 5:00 по московскому времени.

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