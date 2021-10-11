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Миронов — о поражении от ЦСКА: игра сегодня понравилась. К сожалению, не наш вечер

Миронов — о поражении от ЦСКА: игра сегодня понравилась. К сожалению, не наш вечер
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Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (0:1).

«Игра сегодня понравилась – получилась хорошая и живая. К сожалению, не «наш вечер» – шайба никак не хотела идти ворота, так бывает. К сожалению, немного подкачала дисциплина – соперник использовал наше удаление. Тем не менее ребята – молодцы, старались. Видно, что хотели победить. Теперь важно перенести это желание на следующую игру. Будем готовиться – при такой игре будет и результат», — приводит слова Миронова официальный сайт «Спартака».

В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 16 очков после 17 проведённых встреч.

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