Лехтеря сорвал с Гуськова шлем в драке, Карнаухов сцепился с Вишневским. Лучшие фото дерби

11 октября в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал нападающий армейцев Сергей Плотников.

ЦСКА набрал 22 очка после 17 матчей, «Спартак» имеет в своём активе 16 баллов при аналогичном показателе игр.

В следующем матче ЦСКА сыграет дома с «Амуром». Встреча состоится в среду, 13 октября, начало – в 19:30 мск. «Спартак» в четверг, 14 октября, в гостях сыграет с минским «Динамо». Стартовое вбрасывание – в 19:30 по московскому времени.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.