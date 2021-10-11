Лехтеря сорвал с Гуськова шлем в драке, Карнаухов сцепился с Вишневским. Лучшие фото дерби

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11 октября в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал нападающий армейцев Сергей Плотников.
ЦСКА набрал 22 очка после 17 матчей, «Спартак» имеет в своём активе 16 баллов при аналогичном показателе игр.
В следующем матче ЦСКА сыграет дома с «Амуром». Встреча состоится в среду, 13 октября, начало – в 19:30 мск. «Спартак» в четверг, 14 октября, в гостях сыграет с минским «Динамо». Стартовое вбрасывание – в 19:30 по московскому времени.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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