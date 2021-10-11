Питерс — о вратаре Галкине: а вы помните себя в 22 года? Глупо переживать за него
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал выступление голкипера клуба Владимира Галкина.
«Зачем заменил вратаря шестым полевым при счёте 1:3 за 30 секунд до конца основного времени? Мы выставили техничных ребят, взяли тайм-аут, хотели использовать этот момент по максимуму. Хотели забить гол либо заработать удаление. Почему бы не попробовать?
После ухода Коваржа молодой вратарь Галкин играет почти каждый матч? А вы помните себя в 22 года? У него полно энергии, плюс в КХЛ нет спаренных матчей. У нас есть бэкап Шикин, но в сезоне 56 матчей, нет спаренных игр, Галкин — молодой парень. Глупо переживать насчёт его физического состояния, ему 22 года всего лишь», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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