Питерс — о вратаре Галкине: а вы помните себя в 22 года? Глупо переживать за него

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал выступление голкипера клуба Владимира Галкина.



«Зачем заменил вратаря шестым полевым при счёте 1:3 за 30 секунд до конца основного времени? Мы выставили техничных ребят, взяли тайм-аут, хотели использовать этот момент по максимуму. Хотели забить гол либо заработать удаление. Почему бы не попробовать?



После ухода Коваржа молодой вратарь Галкин играет почти каждый матч? А вы помните себя в 22 года? У него полно энергии, плюс в КХЛ нет спаренных матчей. У нас есть бэкап Шикин, но в сезоне 56 матчей, нет спаренных игр, Галкин — молодой парень. Глупо переживать насчёт его физического состояния, ему 22 года всего лишь», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.