Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 12 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 12 октября. Лидером Восточной конференции остаётся магнитогорский «Металлург» (30), накануне обыгравший ХК «Сочи» со счётом 3:1. Следом идёт «Трактор» с 28 баллами, обыгравший по буллитам «Адмирал» (4:3). На третьем месте расположился «Салават Юлаев», имеющий в своём активе 24 очка.



В Западной конференции лидирует московское «Динамо» (24), уступившее в последней игре ярославскому «Локомотиву». Аналогичные показатели имеет «Йокерит», третье место — у санкт-петербургского СКА, имеющего 23 очка. ЦСКА, обыгравший с минимальным счётом в московском дерби «Спартак», находится на четвёртом месте с 22 баллами.