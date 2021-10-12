Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 12 октября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 12 октября. Лидером Восточной конференции остаётся магнитогорский «Металлург» (30), накануне обыгравший ХК «Сочи» со счётом 3:1. Следом идёт «Трактор» с 28 баллами, обыгравший по буллитам «Адмирал» (4:3). На третьем месте расположился «Салават Юлаев», имеющий в своём активе 24 очка.
В Западной конференции лидирует московское «Динамо» (24), уступившее в последней игре ярославскому «Локомотиву». Аналогичные показатели имеет «Йокерит», третье место — у санкт-петербургского СКА, имеющего 23 очка. ЦСКА, обыгравший с минимальным счётом в московском дерби «Спартак», находится на четвёртом месте с 22 баллами.
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