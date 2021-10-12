НХЛ и «Вегас» представили логотип Матча всех звёзд

Национальная хоккейная лига и «Вегас Голден Найтс» представили логотип Матча всех звёзд, который пройдёт на «Ти-Мобайл Арене» в феврале 2022 года.

«Логотип вдохновлён блеском и гламуром неоновых огней и вывесок Лас-Вегаса. Сам логотип представляет собой множество классических вывесок, украшающих отели и казино города, в сочетании с формой знаменитого знака «Добро пожаловать в сказочный Лас-Вегас».

Цветовая палитра отдаёт дань уважения непосредственно принимающей команде — используются чёрный, красный и золотой цвета «Вегас Голден Найтс». Общая палитра также отсылает к тому, как Вегас оживает ночью, с красными и золотыми неоновыми огнями на фоне тёмного неба. На логотипе изображён знак титульного спонсора Honda, который включает в себя пару хоккейных клюшек в самом низу», — говорится в описании к логотипу.

«Звёздный уик-энд» пройдёт 4 и 5 февраля 2022 года. Дополнительные подробности будут объявлены лигой позже.